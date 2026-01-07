City alla ricerca di un difensore, Guardiola: "Non richiameremo Akanji dal prestito all'Inter"

Il Manchester City dovrà ricorrere al mercato per rinforzare il proprio reparto arretrato, ma Josep Guardiola ha spiegato che il club inglese sarà creativo e non cercherà opzioni scontate. Le sue parole in conferenza stampa in qualche modo hanno rassicurato anche l'Inter: "Non richiameremo Akanji o Reis dai loro prestiti all'Inter e al Girona a gennaio". Dichiarazioni che fanno tirare un sospiro di sollievo a Cristian Chivu.

Lo svizzero è arrivato in nerazzurro la scorsa estate, con la società di Viale della Liberazione che ha sborsato 2 milioni di euro per il prestito oneroso e ha fissato a 15 il diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di conquista dello Scudetto. Viste le sue prestazioni comunque il suo futuro sarà quasi certamente a Milano, indipendentemente dall'esito dell'annata. Ormai infatti il classe '95 è diventato un titolare inamovibile, sia al centro, che da braccetto di destra nella difesa a tre.

D'altronde l'Inter l'aveva già stregata a Istanbul il 10 giugno 2023, quando da mediano giocò una partita praticamente perfetta e vinse la Champions League. Da anello debole in un ruolo in cui non aveva praticamente mai giocato a valore aggiunto di un reparto fenomenale, formato anche da Rodri, poi vincitore del Pallone d'Oro.