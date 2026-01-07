Il messaggio di Carboni al Genoa: "Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso"

"Grazie Genoa". Inizia così il messaggio di Valentin Carboni rivolto al club rossoblù e ai suoi tifosi. Il fantasista argentino non ha brillato all'ombra della Lanterna, motivo per cui l'Inter lo ha richiamato alla casa base e girato al Racing. Questo il post pubblicato sulla propria pagina Instagram dal calciatore: "Grazie Genoa per tutto quello che mi hai dato in questi mesi. Grazie per avermi dato la possibilità di ripartire dopo un brutto infortunio.

Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso. Porterò dentro il mio cuore l’affetto della gente, e con massima gratitudine sarò sempre uno di voi. Un Grazie speciale a compagni ,staff medico e staff tecnico".