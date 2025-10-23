Il Bologna ingrana in trasferta. E il successo europeo lontano da casa mancava dal '99

Cagliari e Bucarest: il Bologna torna con il bottino pieno dalle ultime due trasferte tra campionato ed Europa. 2-1 in casa dei sardi in Serie A, 2-1 in terra rumena in Europa League. Il rendimento lontano dal Dall’Ara era forse uno degli aspetti su cui la squadra di Thiago Motta aveva mostrato qualche limite, e questi due successi ravvicinati non sembrano affatto una coincidenza. Il Bologna ha meritato in entrambe le gare e, questa sera, ha sprecato tantissimo: i rossoblù avrebbero potuto chiudere la partita con largo anticipo.

Un successo che in Europa mancava da una vita

La vittoria di stasera rappresenta quasi un traguardo “storico” per il Bologna. Lo scorso anno, in Champions, i rossoblù vinsero una sola gara, in casa contro il Borussia Dortmund; quest’anno erano arrivati una sconfitta in Inghilterra contro l’Aston Villa e un pareggio interno con il Friburgo.

Un successo esterno in Europa, nelle grandi competizioni, mancava addirittura dal 16 settembre 1999: 3-0 in casa dello Zenit San Pietroburgo, in Coppa UEFA. L’ultima vittoria europea lontano dal Dall’Ara, considerando tutte le competizioni, risaliva invece al 7 agosto 2002, quando il Bologna si impose 3-1 in casa del Teplice in Intertoto, con rete di Nervo e doppietta di Colucci.