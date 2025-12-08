Scarpa d'Oro, Kane in vetta davanti a Mbappé e Haaland. Lautaro 1° della Serie A
Harry Kane torna in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese è l'unico dei big-three a trovare la rete nell'ultimo weekend e vola a quota 34, scavalcando Kylian Mbappé che invece resta fermo a 32. Sul gradino più basso del podio c'è Erling Haaland, autore di 15 reti, che gli fruttano 30 punti grazie al coefficiente 2 riservato ai cinque maggiori campionati europei.
Seguono Darko Lemajic dell'RFS e Ayase Ueda, trascinatore del Feyenoord con 18 gol in campionato (coefficiente 1,5). Più indietro gli altri nomi importanti: Ferran Torres è a 22 insieme a Igor Thiago, davanti a Mason Greenwood E Joaquin Panichelli. Il capocannoniere della Serie A è Lautaro Martinez, che ha totalizzato finora 14 punti e precede il compagno di squadra Calhanoglu e Riccardo Orsolini.
Classifica:
Harry Kane – Bayern Monaco 34
Kylian Mbappé – Real Madrid 32
Erling Haaland – Manchester City 30
Ferran Torres – Barcellona 22
Igor Thiago – Brentford 22
Mason Greenwood – Olympique Marsiglia 20
Joaquín Panichelli – Strasburgo 18
Jonathan Burkardt – Eintracht Francoforte 16
Robert Lewandowski – Barcellona 16
Vedat Muriqi – Mallorca 16
Estéban Lepaul – 2 società 16
Deniz Undav – Stoccarda 14
Haris Tabakovic – Borussia Mönchengladbach 14
Luis Díaz – Bayern Monaco 14
Lautaro Martínez – Inter 14
Danny Welbeck – Brighton & Hove Albion 14
Jean-Philippe Mateta – Crystal Palace 14
Julián Alvarez – Atlético Madrid 14
Lamine Yamal – Barcellona 12
Riccardo Orsolini - Bologna 12
Hakan Çalhanoğlu – Inter 12
Phil Foden – Manchester City 12
Christoph Baumgartner – Lipsia 12
Michael Olise – Bayern Monaco 12
Said El Mala – Colonia 12
Yan Diomande – Lipsia 12
