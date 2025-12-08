Padova-Cesena 1-1, le pagelle: Ciervo scatenato, Barreca in affanno. Male Klinsmann
Risultato finale: Padova-Cesena 1-1
PADOVA
Sorrentino 6 - Schierato nuovamente dal primo minuto, il portiere biancoscudato viene graziato dal palo colpito da Ciervo nel primo tempo mentre nella ripresa non può nulla sulla bellissima conclusione trovata da Adamo.
Faedo 6,5 - Prova di sostanza per il centrale difensivo dei veneti, bravo a confermarsi ancora una volta come uno dei giocatori "chiave" di questo Padova.
Sgarbi 6,5 - Anche per lui una buonissima prestazione, con tanto di diversi interventi determinanti nella zona cruciale del campo.
Villa 6,5 - Si comporta bene al pari dei compagni di reparto, chiudendo per quanto possibile ogni spazio ai riferimenti più offensivi del Cesena. Dall'84' Varas 6,5 - Trova la deviazione aerea vincente sul cross di Crisetig al minuto 93, regalando al Padova un importante pareggio nella corsa all'obiettivo Playoff.
Ghiglione 5 - Mai realmente coinvolto nella manovra del Padova, non riesce in alcun modo a mettersi in evidenza sulla corsia di destra. Dal 77' Favale s.v.
Fusi 5,5 - Non riesce a fermare Adamo in occasione del momentaneo vantaggio cesenate, poco dopo tenta di procurarsi un calcio di rigore ma viene smascherato dal VAR: da possibile penalty a cartellino giallo per simulazione.
Crisetig 6,5 - Determinante ai fini dell'esito finale con il tiro-cross deviato in porta da Varas a tempo scaduto: mette lo zampino sulla rete del pareggio al termine di una partita di grande sacrificio.
Harder 5,5 - In ombra a centrocampo nel primo tempo, viene sostituito da Andreoletti già nell'intervallo. Dal 46' Capelli 5,5 - Non lascia il segno nella seconda metà di partita.
Barreca 4,5 - Perde la stragrande maggioranza dei duelli con Ciervo, anche all'inizio dell'azione che si conclude con il gol di Adamo: fin da inizio gara, fatica tremendamente a tenere a bada il numero 11 del Cesena. Dal 77' Seghetti s.v.
Bortolussi 5 - Qualche lampo in avvio di partita, poi poco altro degno di nota da segnalare per il grande ex di giornata.
Buonaiuto 5 - Si vede soltanto nel primo quarto d'ora di gara, poi scompare letteralmente dai radar fino al momento del cambio. Dal 57' Gomez 5 - E' un lontano parente del 'Papu' Gomez che eravamo abituati a conoscere.
Matteo Andreoletti 5,5 - Una partita ricca di alti e bassi per il "suo" Padova che, nonostante una prestazione a tratti non del tutto convincente, riesce comunque a prolungare la propria striscia positiva e a muovere la classifica in una fase molto delicata della stagione.
CESENA
Klinsmann 5 - Prima una mezza papera nell'azione del rigore per il Padova poi cancellato dal VAR, infine un vero e proprio errore di lettura in occasione del traversone di Crisetig (e della leggera deviazione di Varas) che ha permesso ai biancoscudati di pareggiare i conti nel finale.
Ciofi 6,5 - Rendimento alto per lui, ma non è certamente una novità: sicuramente il migliore tra i tre difensori centrali bianconeri.
Zaro 6 - Chiude senza dubbio sulla sufficienza, ma con mezzo voto in meno di Ciofi per qualche imprecisione sparsa qua e là nel corso del match.
Mangraviti 5 - Tutt'altro che impeccabile nell'azione che porta al pareggio di Varas: allontana malissimo il pallone dalla propria area di rigore regalandolo al Padova, che sfrutta l'occasione e va a segno per l'1-1 finale.
Ciervo 7,5 - Un gioiellino nel pomeriggio dell'Euganeo, di gran lunga il più brillante tra tutti i calciatori in campo. Non sbaglia una giocata, dando il suo prezioso contributo anche nell'azione del gol di Adamo.
Francesconi 6 - Dopo un primo tempo anonimo, sale vistosamente di rendimento nella ripresa arrivando più volte a dire la sua in fase offensiva. Dal 91' Bisoli s.v.
Castagnetti 6 - Lotta su ogni pallone e, come da sua caratteristica, risulta sempre imprevedibile quando ne ha il possesso.
Bastoni 6 - Nel complesso una buona prova per il centrocampista bianconero, particolarmente attivo nella parte finale del primo tempo. Dal 58' Berti 6,5 - Cambia volto alla partita: entra benissimo e riesce subito a sfornare l'assist per il gol di Adamo.
Frabotta 5,5 - Ghiglione non spinge dalle sue parti, ma il numero 99 bianconero non ne approfitta più di tanto. Si vede solo a tratti. Dal 72' Adamo 7 - S'inventa un gol pazzesco per portare avanti il Cesena a un quarto d'ora dalla fine, poi viene salvato dal VAR dopo il penalty concesso dall'arbitro al Padova per un contatto (in realtà rivelatosi inesistente) con Fusi.
Olivieri 5 - Non ripaga la scelta di Mignani di schierarlo dal primo minuto. Troppo impreciso negli ultimi metri di campo. Dal 58' Blesa 6 - Assieme a Berti e Adamo, si prende sulle spalle il Cesena nell'ultimo spezzone di partita risultando decisamente più pimpante rispetto al compagno che ha rimpiazzato.
Shpendi 5,5 - Deve giocare ben lontano dall'area di rigore avversaria. Si fa vedere ogni tanto in fase di non possesso, ma appare evidente come non sia particolarmente a suo agio in questa veste. Dal 91' Celia s.v.
Michele Mignani 6,5 - Determinante con le sostituzioni operate nel secondo tempo, il tecnico bianconero mastica amaro per il pareggio subito in pieno recupero ma può comunque essere soddisfatto, in linea generale, per la prestazione offerta dai suoi ragazzi. La classifica continua a sorridere...
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.