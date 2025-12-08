Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Padova-Cesena 1-1, le pagelle: Ciervo scatenato, Barreca in affanno. Male Klinsmann

Padova-Cesena 1-1, le pagelle: Ciervo scatenato, Barreca in affanno. Male KlinsmannTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 17:15Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Padova-Cesena 1-1

PADOVA
Sorrentino 6 - Schierato nuovamente dal primo minuto, il portiere biancoscudato viene graziato dal palo colpito da Ciervo nel primo tempo mentre nella ripresa non può nulla sulla bellissima conclusione trovata da Adamo.

Faedo 6,5 - Prova di sostanza per il centrale difensivo dei veneti, bravo a confermarsi ancora una volta come uno dei giocatori "chiave" di questo Padova.

Sgarbi 6,5 - Anche per lui una buonissima prestazione, con tanto di diversi interventi determinanti nella zona cruciale del campo.

Villa 6,5 - Si comporta bene al pari dei compagni di reparto, chiudendo per quanto possibile ogni spazio ai riferimenti più offensivi del Cesena. Dall'84' Varas 6,5 - Trova la deviazione aerea vincente sul cross di Crisetig al minuto 93, regalando al Padova un importante pareggio nella corsa all'obiettivo Playoff.

Ghiglione 5 - Mai realmente coinvolto nella manovra del Padova, non riesce in alcun modo a mettersi in evidenza sulla corsia di destra. Dal 77' Favale s.v.

Fusi 5,5 - Non riesce a fermare Adamo in occasione del momentaneo vantaggio cesenate, poco dopo tenta di procurarsi un calcio di rigore ma viene smascherato dal VAR: da possibile penalty a cartellino giallo per simulazione.

Crisetig 6,5 - Determinante ai fini dell'esito finale con il tiro-cross deviato in porta da Varas a tempo scaduto: mette lo zampino sulla rete del pareggio al termine di una partita di grande sacrificio.

Harder 5,5 - In ombra a centrocampo nel primo tempo, viene sostituito da Andreoletti già nell'intervallo. Dal 46' Capelli 5,5 - Non lascia il segno nella seconda metà di partita.

Barreca 4,5 - Perde la stragrande maggioranza dei duelli con Ciervo, anche all'inizio dell'azione che si conclude con il gol di Adamo: fin da inizio gara, fatica tremendamente a tenere a bada il numero 11 del Cesena. Dal 77' Seghetti s.v.

Bortolussi 5 - Qualche lampo in avvio di partita, poi poco altro degno di nota da segnalare per il grande ex di giornata.

Buonaiuto 5 - Si vede soltanto nel primo quarto d'ora di gara, poi scompare letteralmente dai radar fino al momento del cambio. Dal 57' Gomez 5 - E' un lontano parente del 'Papu' Gomez che eravamo abituati a conoscere.

Matteo Andreoletti 5,5 - Una partita ricca di alti e bassi per il "suo" Padova che, nonostante una prestazione a tratti non del tutto convincente, riesce comunque a prolungare la propria striscia positiva e a muovere la classifica in una fase molto delicata della stagione.

CESENA
Klinsmann 5 - Prima una mezza papera nell'azione del rigore per il Padova poi cancellato dal VAR, infine un vero e proprio errore di lettura in occasione del traversone di Crisetig (e della leggera deviazione di Varas) che ha permesso ai biancoscudati di pareggiare i conti nel finale.

Ciofi 6,5 - Rendimento alto per lui, ma non è certamente una novità: sicuramente il migliore tra i tre difensori centrali bianconeri.

Zaro 6 - Chiude senza dubbio sulla sufficienza, ma con mezzo voto in meno di Ciofi per qualche imprecisione sparsa qua e là nel corso del match.

Mangraviti 5 - Tutt'altro che impeccabile nell'azione che porta al pareggio di Varas: allontana malissimo il pallone dalla propria area di rigore regalandolo al Padova, che sfrutta l'occasione e va a segno per l'1-1 finale.

Ciervo 7,5 - Un gioiellino nel pomeriggio dell'Euganeo, di gran lunga il più brillante tra tutti i calciatori in campo. Non sbaglia una giocata, dando il suo prezioso contributo anche nell'azione del gol di Adamo.

Francesconi 6 - Dopo un primo tempo anonimo, sale vistosamente di rendimento nella ripresa arrivando più volte a dire la sua in fase offensiva. Dal 91' Bisoli s.v.

Castagnetti 6 - Lotta su ogni pallone e, come da sua caratteristica, risulta sempre imprevedibile quando ne ha il possesso.

Bastoni 6 - Nel complesso una buona prova per il centrocampista bianconero, particolarmente attivo nella parte finale del primo tempo. Dal 58' Berti 6,5 - Cambia volto alla partita: entra benissimo e riesce subito a sfornare l'assist per il gol di Adamo.

Frabotta 5,5 - Ghiglione non spinge dalle sue parti, ma il numero 99 bianconero non ne approfitta più di tanto. Si vede solo a tratti. Dal 72' Adamo 7 - S'inventa un gol pazzesco per portare avanti il Cesena a un quarto d'ora dalla fine, poi viene salvato dal VAR dopo il penalty concesso dall'arbitro al Padova per un contatto (in realtà rivelatosi inesistente) con Fusi.

Olivieri 5 - Non ripaga la scelta di Mignani di schierarlo dal primo minuto. Troppo impreciso negli ultimi metri di campo. Dal 58' Blesa 6 - Assieme a Berti e Adamo, si prende sulle spalle il Cesena nell'ultimo spezzone di partita risultando decisamente più pimpante rispetto al compagno che ha rimpiazzato.

Shpendi 5,5 - Deve giocare ben lontano dall'area di rigore avversaria. Si fa vedere ogni tanto in fase di non possesso, ma appare evidente come non sia particolarmente a suo agio in questa veste. Dal 91' Celia s.v.

Michele Mignani 6,5 - Determinante con le sostituzioni operate nel secondo tempo, il tecnico bianconero mastica amaro per il pareggio subito in pieno recupero ma può comunque essere soddisfatto, in linea generale, per la prestazione offerta dai suoi ragazzi. La classifica continua a sorridere...

Articoli correlati
Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"... Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"
Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria" Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria"
Serie B, 15ª giornata: il Frosinone aggancia il Monza in vetta alla classifica Serie B, 15ª giornata: il Frosinone aggancia il Monza in vetta alla classifica
Altre notizie Serie B
Reggiana, parla il presidente Salerno: "Il VAR non può essere usato così. Il gol... Reggiana, parla il presidente Salerno: "Il VAR non può essere usato così. Il gol di Gondo era ok"
Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"... Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"
Monza, Bianco amareggiato dopo il pari: "Servita più cattiveria sull'1-0" Monza, Bianco amareggiato dopo il pari: "Servita più cattiveria sull'1-0"
Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria" Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria"
Mantova, Possanzini: "Questo risultato a me fa rosicare tanto, tantissimo" Mantova, Possanzini: "Questo risultato a me fa rosicare tanto, tantissimo"
Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 0-1. Al 45' decide il gol di Di Nardo Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 0-1. Al 45' decide il gol di Di Nardo
Venezia, Stroppa: "Giusto annullare il gol di Haps, Daffara incredibile" Venezia, Stroppa: "Giusto annullare il gol di Haps, Daffara incredibile"
Frosinone, Alvini: "Mai perdere equilibrio, ma siamo felici. Non era una partita... Frosinone, Alvini: "Mai perdere equilibrio, ma siamo felici. Non era una partita facile"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma aggancia Cagliari e Torino, +4 sulla terzultima
Immagine top news n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine top news n.2 Il Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati
Immagine top news n.3 Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Immagine top news n.4 Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
Immagine top news n.5 Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A
Immagine top news n.6 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.7 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che succede alla Roma? Il commento degli opinionisti di TMW
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Fiorentina, servono uomini forti in dirigenza. Ora squadra allo sbando”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: “Napoli squadra da battere. Roma? Non può prescindere dall'intensità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio"
Immagine news Serie A n.2 Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets e Alba gli ultimi
Immagine news Serie A n.3 Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34'
Immagine news Serie A n.4 Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della mia vita"
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura
Immagine news Serie A n.6 Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, parla il presidente Salerno: "Il VAR non può essere usato così. Il gol di Gondo era ok"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco amareggiato dopo il pari: "Servita più cattiveria sull'1-0"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Possanzini: "Questo risultato a me fa rosicare tanto, tantissimo"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 0-1. Al 45' decide il gol di Di Nardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Piccoli: "La società mi ha voluto fortemente. Sono felice"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 17ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Lecco e Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Fontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
Immagine news Serie C n.5 Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo
Immagine news Serie C n.6 Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.3 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?