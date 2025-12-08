"Sei scarso, sei scarso". Lazio, il labiale di Gila e quante giornate di squalifica rischia

Nella sfida che la Lazio ha pareggiato contro il Bologna ieri pomeriggio il difensore biancoceleste Mario Gila è stato espulso al 79' del match per alcune espressioni di protesta rivolta verso il direttore di gara Fabbri.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola dalle telecamere si potrebbe cogliere che il centrale spagnolo avrebbe ripetuto all'indirizzo dell'arbitro "sei scarso, sei scarso".

Dunque quante giornate di squalifica potrebbe rischiare ora l'ex Real Madrid? Stando a quanto si legge sarà decisivo il referto dello stesso Fabbri e cos'ha riportato per iscritto. Lo giocatore di Sarri spera di cavarsela con un turno di stop più multa: in questo caso salterebbe solamente la gara contro il Parma, prevista sabato prossimo alle 18, allo stadio Tardini. Il rischio però è che possa ricevere due giornate di squalifica, saltando così anche la partita contro la Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle 18, allo stadio Olimpico. C'è il precedente che riguarda Guendouzi: dopo il cartellino rosso rimediato nel derby contro la Roma ricevette appunto due giornate di stop da scontare per aver "rivolto espressioni insultanti al direttore di gara"; che in quel caso era Sozza. Non resta che aspettare dunque per conoscere la decisione sul suo conto da parte del Giudice Sportivo.