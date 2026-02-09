Il Bologna prova a dimenticare Parma e si allena per la Coppa Italia. De Silvestri a parte
Il giorno dopo la sconfitta contro il Parma, il Bologna è tornato in campo per allenarsi in una sessione mattutina, agli ordini dell'allenatore Vincenzo Italiano.
Come fa sapere il sito ufficiale del Bologna, i rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Bologna-Lazio di Coppa Italia: il programma dei lavori ha previsto palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Parma, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per gli altri.
L'esperto difensore Lorenzo De Silvestri, fanno sapere dai canali ufficiali della società emiliana in maglia rossoblù, ha svolto lavoro differenziato.
