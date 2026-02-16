Il Bologna rinnova con Odegaard, Moggi risponde a Moratti: le top news delle 18

Inter-Juventus non cambia gli ottimi rapporti, a livello di politica sportiva, tra i due club e i rispettivi vertici. Se oggi Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato di Claudio Chiellini come “dirigente giovane e inesperto”, i rapporti tra i due restano più che buoni. A confermarlo, anche una curiosità dallo svolgimento stesso dell’assemblea tenutasi oggi: secondo quanto raccolto da TMW, Marotta e Chiellini erano infatti seduti affianco nel corso della riunione dei club. I due, peraltro, sono usciti uno dopo l’altro a fine assemblea. Solo una conferma, appunto: Juventus e Inter, nonostante le tensioni registrate a margine della partita di sabato sera, sono solidamente dalla stessa parte, all’interno del Palazzo.

Il Bologna ha ufficializzato un altro rinnovo di contratto, dopo quello di Santi Castro dei giorni scorsi. E non riguarda i nomi più attesi dal popolo rossoblù, ovverosia Lucumi, Freuler o Orsolini, bensì il centrocampista offensivo danese Jens Odgaard (26 anni), che si lega ulteriormente alla società emiliana. Il Bologna ha fatto sapere dell'avvenuto rinnovo di Odgaard tramite la pubblicazione di una nota stampa mediante i propri canali ufficiali di comunicazione. Si legge: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jens Odgaard per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva". Odgaard, polivalente interprete dell'attacco che nasce centravanti, ha giocato anche da esterno ma nel Bologna di Italiano viene impiegato perlopiù da seconda punta, ed è un punto fermo dei rossoblù in questa stagione, avendo raccolto 31 presenze e 6 gol tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, per un tempo totale trascorso in campo di 1632 minuti.

Non accennano a spegnersi le discussioni legate all’espulsione di Pierre Kalulu, arrivata nel primo tempo di Inter-Juventus, il derby d’Italia andato in scena sabato sera e concluso con il successo nerazzurro per 3-2. Ad alimentare il dibattito ci ha pensato anche l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che a Rai Radio 1 ha dichiarato: "Sono cambiati i tempi. Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo. Mi pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così. Proteste normali, ma fanno venire in mente vecchie storie".