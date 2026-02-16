Ufficiale Altro rinnovo nel Bologna. Non Orsolini, Lucumi o Freuler: i rossoblù blindano Odgaard

Il Bologna ha ufficializzato un altro rinnovo di contratto, dopo quello di Santi Castro dei giorni scorsi. E non riguarda i nomi più attesi dal popolo rossoblù, ovverosia Lucumi, Freuler o Orsolini, bensì il centrocampista offensivo danese Jens Odgaard (26 anni), che si lega ulteriormente alla società emiliana.

Il Bologna ha fatto sapere dell'avvenuto rinnovo di Odgaard tramite la pubblicazione di una nota stampa mediante i propri canali ufficiali di comunicazione. Si legge: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jens Odgaard per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva".

Odgaard, polivalente interprete dell'attacco che nasce centravanti, ha giocato anche da esterno ma nel Bologna di Italiano viene impiegato perlopiù da seconda punta, ed è un punto fermo dei rossoblù in questa stagione, avendo raccolto 31 presenze e 6 gol tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, per un tempo totale trascorso in campo di 1632 minuti.

Soffermandosi invece sui rinnovi più attesi di casa Bologna (appunto quelli di Lucumi, Freuler e Orsolini) prima della partita di ieri, vinta 2-1 dal Bologna a Torino, il responsabile dell'area tecnica rossoblù Sartori è stato chiaro nel non volerli utilizzare come alibi: "Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6-7 giocatori a scadenza, sembra che il nostro periodo dipenda da questi problemi. I contratti non c'entrano nulla con il nostro percorso".