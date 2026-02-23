Il Bologna rompe il tabù "Dall'Ara": 1° successo nel 2026. L'ultimo a segnare non c'è più
Il Bologna torna a gioire in casa dopo tre mesi e mezzo. La vittoria contro l'Udinese è la prima gioia al "Dall'Ara" in questo 2026.
Limitandoci al campionato, l'ultimo successo interno risale al 9 novembre, 2-0 contro il Napoli, in una partita divenuta famosa per la conferenza stampa di Antonio Conte che sbottò dichiarando: "Non voglio accompagnare il morto". Fu un pomeriggio perfetto per i felsinei, che in quel momento si trovavano a ridosso delle primissime posizioni. Un'illusione, poiché nella successiva partita interna arrivò la doccia fredda: 1-3 contro la Cremonese. Fu la prima di 6 sconfitte interne in 7 partite.
Questo 1-0 contro i friuliani pertanto pone fine anche a una sequenza impressionante di 4 ko interni consecutivi in campionato, con l'ultima rete interna segnata da Giovanni Fabbian, nella partita contro la Fiorentina del 18 gennaio. Ironicamente, lo stesso Fabbian si trasferirà in viola qualche giorno dopo.
Allargando il discorso a tutte le competizioni, il Bologna aveva centrato da quel 9 novembre altri due successi interni: contro il Salisburgo in Europa League (4-1 il 27 novembre) e contro il Parma in Coppa Italia (2-1 il 4 dicembre).