Il Cagliari dimentica la lotta salvezza. Il Verona rimane impantanato: la classifica di Serie A

© foto di Federico De Luca 2026
Daniele Najjar
Oggi alle 22:51Serie A
Daniele Najjar

Il Cagliari segna e si diverte contro il Verona: 4-0 all'Unipol Domus a favore dei rossoblu. La squadra di Fabio Pisacane con questo successo quasi si dimentica della lotta salvezza, salendo a 28 punti in classifica, addirittura a +11 sulla Fiorentina, terz'ultima.

D'altra parte il Verona rimane impantanato in zona rossa, all'ultimo posto - in condivisione con il Pisa - con appena 14 punti raccolti in 23 partite. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Roma 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 40 (22)
Atalanta 35 (22)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Cremonese 23 (22)
Parma 23 (22)
Torino 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (22)
Fiorentina 17 (23)
Verona 14 (23)
Pisa 14 (23)

