Il calendario aiuta la Cremonese: nel prossimo mese può ipotecare la salvezza

La Cremonese è senza dubbio una delle sorprese di questo campionato. Etichettata da tutti come una delle squadre che doveva lottare per la salvezza, ha invece avuto un rendimento decisamente migliore e adesso ha la grande occasione di ipotecare la permanenza in categoria nel mese in cui sarà aperto il mercato.

Gli uomini di Nicola giocheranno 6 partite, due delle quali molto impegnative. Togliendo le sfide contro Juventus a Torino e Inter a Milano della 19^ e 22^ giornata però, le altre sono partite in cui i lombardi possono racimolare diversi punti. Non sembrano essere impossibili infatti i match contro Fiorentina al Franchi, Cagliari ed Hellas Verona allo Zini e Sassuolo a Reggio Emilia. Chissà che a inizio febbraio la Cremonese non abbia già un piede e mezzo nel campionato di Serie A del 2026-2027.

Il calendario durante il mercato

4 gennaio ore 15 - Fiorentina vs Cremonese (18^ giornata Serie A)

8 gennaio ore 18.30 - Cremonese vs Cagliari (19^ giornata di Serie A)

12 gennaio ore 20.45 - Juventus vs Cremonese (20^ giornata di Serie A)

19 gennaio ore 18.30 - Cremonese vs Hellas Verona (21^ giornata di Serie A)

25 gennaio ore 12.30 - Sassuolo vs Cremonese (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Cremonese vs Inter (23^ giornata di Serie A)