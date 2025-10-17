L'emergenza in difesa e i dubbi in attacco. Per la Juventus sono sette esami in un mese
Un calendario dalla forti emozioni. È quello della Juventus, che si appresta a tornare in campo dovendo fare i conti con tutta una serie di impegni di assoluto livello da domenica fino alla prossima sosta di campionato di metà novembre, oltre all'emergenza difesa che dopo il ko di Bremer riduce anche le possibilità di rotazione da parte di Tudor.
I bianconeri partono subito con la trasferta rischiosa di Como, tre giorni prima della gara del Bernabeu contro il Real Madrid valevole per terza giornata della League Phase. Poche ore e la Juventus sarà ancora impegnata lontano da Torino contro la Lazio nel turno infrasettimanale, prima di incrociare Udinese e Cremonese. Poi sarà ancora Champions (con lo Sporting CP allo Stadium), prima di chiudere con il mai banale derby della Mole.
Di seguito il programma delle sfide della Juventus fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Como-Juventus (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre
- Real Madrid-Juventus (Champions League, 3^ giornata), mercoledì 22 ottobre
- Lazio-Juventus (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Juventus-Udinese (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre
- Cremonese-Juventus (Serie A, 10^ giornata), sabato 1 novembre
- Juventus-Sporting CP (Champions League, 4^ giornata), martedì 4 novembre
- Juventus-Torino (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre
