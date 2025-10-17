Penultima contro ultima, ripresa di campionato incandescente per il Verona di Zanetti
Riparte la Serie A e riparte il cammino dell'Hellas Verona. Fino a questo momento, possiamo dirlo, con andatura abbastanza claudicante. I tre punti nelle prime sei gare del campionato non possono certo essere un bottino soddisfacente, ma per i ragazzi di mister Paolo Zanetti arrivano cinque partite che possono cambiare il senso della stagione.
Saranno appunto cinque le gare fino alla prossima sosta, programmata per metà novembre quando la Serie A lascerà ancora spazio all'Italia di Gattuso e alle altre Nazionali. L'Hellas Verona aprirà la settima giornata con uno ei due anticipi del sabato, quello delle 15.00 sul campo del Pisa ultimo in classifica un punto in meno rispetto agli scaligeri. Poi via via ecco Cagliari (in casa), Como (in trasferta), l'Inter di Chivu al Bentegodi e poi ultima trasferta in Salento per fare visita al Lecce.
Di seguito il programma delle sfide dell'Hellas Verona fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Pisa-Hellas Verona (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre
- Hellas Verona-Cagliari (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Como-Hellas Verona (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre
- Hellas Verona-Inter (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre
- Lecce-Hellas Verona (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30