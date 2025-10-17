Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nuovo San Siro: stadio verticale come a Dortmund, ovalizzato e con 71.500 spettatori

Nuovo San Siro: stadio verticale come a Dortmund, ovalizzato e con 71.500 spettatoriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:53Serie A
Simone Lorini

Foster + Partners e Manica, i due studi di architettura incaricati di costruire il futuro stadio di Milan e Inter, in queste settimane stanno cominciando a progettare il nuovo San Siro, e le idee nero su bianco sono già tante, svela la Gazzetta dello Sport. L'altezza sarà di 52 metri, dalle fondamenta al tetto. Il documento descrittivo del progetto del nuovo stadio riporta una frase: "Inclinazione degli spalti studiata per replicare l’atmosfera di San Siro". C’è un numero che spiega: 37. Il terzo anello, a San Siro, ha una inclinazione di 37 gradi e la Südtribüne, il Muro Giallo di Dortmund, forse la curva più nota in Europa, anche. Quello è il valore pianificato per il nuovo San Siro, andando oltre una raccomandazione FIFA degli scorsi anni che parla di una pendenza di 34 gradi. Il nuovo stadio insomma sarà come il Meazza, come Dortmund, quasi come il Mestalla di Valencia: verticale.

C’è un altro stralcio interessante: "L’architettura del catino esalta l’identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza. Il catino garantisce eccellenti livelli di visibilità, eliminando al massimo sedute con visibilità parzialmente ristretta". I tifosi quindi saranno vicini al campo – i vecchi stadi con le piste di atletica sono dimenticati – e staranno comodi.

Ci sono anche più dettagli su quello che sarà il nuovo San Siro: un impianto alto 52 metri che conterrà 71.500 spettatori. Sarà costruito su un podio, che lo rialzerà dal terreno, e avrà parcheggi interrati. All’interno, ci saranno ristoranti e shop, come al Tottenham Stadium – un modello, soprattutto per il Milan – e in tutti gli impianti moderni. Gli anelli saranno due, non più tre, e ogni settore avrà posti per disabili, a differenza di quanto accade nel San Siro attuale. La struttura dello stadio non sarà rettangolare, forma suggerita dalle attuali travi rosse del Meazza, ma più ovalizzata.

Articoli correlati
San Siro, il CorSera (Milano) apre con le parole dell'architetto Foster: "Sfida affascinante"... San Siro, il CorSera (Milano) apre con le parole dell'architetto Foster: "Sfida affascinante"
San Siro, la vicesindaca: "I tempi di Inter e Milan sono in linea, da loro buona... San Siro, la vicesindaca: "I tempi di Inter e Milan sono in linea, da loro buona risposta"
Scaroni: "Il nuovo San Siro sarà lo stadio più bello d'Europa. San Donato? Non era... Scaroni: "Il nuovo San Siro sarà lo stadio più bello d'Europa. San Donato? Non era un bluff"
Altre notizie Serie A
Il Pisa torna in campo da ultima della classe. Per Gilardino subito uno scontro salvezza... Il Pisa torna in campo da ultima della classe. Per Gilardino subito uno scontro salvezza
Roma, domani l'esame Inter: a breve la conferenza stampa di Gasperini Live TMWRoma, domani l'esame Inter: a breve la conferenza stampa di Gasperini
L'Atalanta compie 118 anni. Stasera la festa: verrà svelata la statua dedicata all'Europa... TMWL'Atalanta compie 118 anni. Stasera la festa: verrà svelata la statua dedicata all'Europa League
Parma con dei dubbi ma con un Cremaschi in più. Il mese di fuoco di Cuesta parte... Parma con dei dubbi ma con un Cremaschi in più. Il mese di fuoco di Cuesta parte da Marassi
Inter, tornano le sirene inglesi per Dimarco. Il club nerazzurro lavora per il rinnovo... Inter, tornano le sirene inglesi per Dimarco. Il club nerazzurro lavora per il rinnovo
Il Toro perde Aboukhlal, Ausilio smentisce l'interesse per Neymar: le top news delle... Il Toro perde Aboukhlal, Ausilio smentisce l'interesse per Neymar: le top news delle 13
Difendere il primo posto e non solo. Per il Napoli di Conte ritorna anche la Champions... Difendere il primo posto e non solo. Per il Napoli di Conte ritorna anche la Champions
Terranova: "Idzes e Muharemovic ottimi difensori, presto arriverà la chiamata dalle... Terranova: "Idzes e Muharemovic ottimi difensori, presto arriverà la chiamata dalle big"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
3 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
4 Fuori Scanavino e Chiellini, dentro Comolli e confermato Ferrero: il nuovo CdA della Juventus
5 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.1 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.2 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
Immagine top news n.3 Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia polemiche
Immagine top news n.4 Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese
Immagine top news n.5 Scanavino lascia la Juventus. Non c'è nel nuovo CdA, presenti Comolli e Ferrero
Immagine top news n.6 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
Immagine top news n.7 Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.2 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Immagine news Serie C n.3 Greco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla fine"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, domani l'esame Inter: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.2 L'Atalanta compie 118 anni. Stasera la festa: verrà svelata la statua dedicata all'Europa League
Immagine news Serie A n.3 Parma con dei dubbi ma con un Cremaschi in più. Il mese di fuoco di Cuesta parte da Marassi
Immagine news Serie A n.4 Inter, tornano le sirene inglesi per Dimarco. Il club nerazzurro lavora per il rinnovo
Immagine news Serie A n.5 Il Toro perde Aboukhlal, Ausilio smentisce l'interesse per Neymar: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Difendere il primo posto e non solo. Per il Napoli di Conte ritorna anche la Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e Guiu
Immagine news Serie B n.2 Raimondo: "Mihajlovic primo mister ad aver creduto in me. A Frosinone posso esprimermi al meglio"
Immagine news Serie B n.3 Marco Perrotta, il Pirata del Padova. "Tutta colpa del Papu Gomez"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, si alza il sipario sul “nuovo” Martelli: restyling completato e novità per i tifosi
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, report medico: elongazione all'adduttore destro per Giorgio Cittadini
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biancolino: "Con la Juve Stabia è un derby? Più per loro. Non lo chiamerei così"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Immagine news Serie C n.2 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.3 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Immagine news Serie C n.4 Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, Bargagna: "Le criticità del calcio son molteplici, serve una riforma di sistema"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano-Capuano, il matrimonio si farà. Ma c'è da attendere il Collegio Arbitrale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, Juventus beffata: il Bayern Monaco vince in pieno recupero
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?