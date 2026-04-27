TMW B d'Europa, in Francia festeggia il Troyes del City Group. E un italiano sale in Ligue 1

Stanno volgendo al termine i campionati europei di seconda divisione. Qual è la situazione in Francia a 180 minuti dalla fine?

IL CITY GROUP FESTEGGIA COL TROYES. E C'È ANCHE UN ITALIANO

Abbiamo il primo verdetto con il ritorno in Ligue 1 del Troyes. Se per le sorti del Palermo bisognerà attendere i playoff, il City Group può invece festeggiare per la sua squadra francese. Stéphane Dumont è il condottiero da due anni e c'è anche un giocatore italiano, Paolo Gozzi. Ex Juventus, ha raccolto 14 presenze prima di subire a novembre la frattura del perone.

I 180 MINUTI DI LE MANS

Per la seconda piazza è duello Le Mans-St. Etienne con il Red Star che è dietro 4 lunghezze dalla promozione diretta. I verts stanno buttando via il ritorno nel massimo campionato, perdendo le ultime due partite e permettendo al Le Mans il sorpasso. I Sang et Or non giocano in Ligue 1 dal 2009/10, da allora una serie di disgrazie sportive e amministrative che hanno riportato la squadra a ripartire nel 2013 dalla sesta divisione. Il Red Star può giocarsi ancora la carta playoff e una eventuale promozione sarebbe qualcosa di storico, poiché porterebbe la città di Parigi ad avere 3 squadre nella massima divisione. A oggi Reims, Rodez, Montpellier e Annecy si contendono un posto ai playoff.

L'INCUBO È IN CORSO: AJACCIO ESTROMESSO IN ESTATE, BASTIA VERSO LA RETROCESSIONE

In zona retrocessione sta sprofondando l'Amiens. Nella migliore delle ipotesi andrà ai playout. Speranze minime di salvezza per il Bastia, che deve recuperare 6 punti a Clermont e Nancy a due giornate dalla fine. In caso di retrocessione sarebbe il completamento dell'anno orribile della Corsica del calcio: a inizio stagione, ricordiamo, l'Ajaccio fu estromesso dalla Ligue 2 per inadempienze finanziarie. A oggi il Laval sarebbe ai playout.