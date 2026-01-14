Il Colonia ha chiesto Posch al Como: primi contatti già avviati, può partire a gennaio

Il contratto di Stefan Posch con il Como scadrà a giugno e non è dunque da escludere che, per incassare qualcosa, il club decida di farlo partire nella sessione invernale di trasferimenti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Colonia, società che milita in Bundesliga, si è mossa chiedendolo ai lariani per rinforzare il proprio reparto arretrato. I primi colloqui sono già iniziati.

In carriera il centrale a disposizione di Fabregas, impiegato spesso nel ruolo di terzino destro vista la sua duttilità, vanta 126 presenze e 2 gol con l'Hoffenheim, 38 apparizioni e 3 reti con la seconda squadra dei tedeschi, 85 gettoni e 7 centri con il Bologna, 28 partite e 4 gol con l'Admira II, 14 sfide e una rete con il Como e 8 incontri con l'Atalanta. Inoltre è sceso in campo 49 volte, segnando 4 gol, con l'Austria.