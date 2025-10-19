Live TMW
Il Como fa l'impresa con la Juve, a breve parla Fabregas in conferenza
14.50 - Il Como supera con classe una Juventus imbattuta dallo scorso aprile (0-1 fuori casa col Parma). Al termine del trionfo per 2-0 al Sinigaglia a breve ci sarà Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, in conferenza stampa.
