Bonny non dimentica il Parma: "Posto speciale, mi sono innamorato quando sono arrivato"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni: "Non era facile vincere, non era una partita facile. Non è mai facile di vincere qua che è un posto difficile, però l'abbiamo fatto".

Sul gol annullato: "Mi dispiace per il gol annullato, ma l'importante sono i 3 punti".

Sulle sue scuse dopo il gol: "Per me Parma, il club come la città, è un posto speciale. Mi sono innamorato quando sono arrivato qua e posso solo ringraziare questa città".

Sul big match col Napoli: "Sì, partita importantissima come tutte. Ci vediamo domenica e siamo carichi".