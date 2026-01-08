Bonny non dimentica il Parma: "Posto speciale, mi sono innamorato quando sono arrivato"
TUTTO mercato WEB
Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni: "Non era facile vincere, non era una partita facile. Non è mai facile di vincere qua che è un posto difficile, però l'abbiamo fatto".
Sul gol annullato: "Mi dispiace per il gol annullato, ma l'importante sono i 3 punti".
Sulle sue scuse dopo il gol: "Per me Parma, il club come la città, è un posto speciale. Mi sono innamorato quando sono arrivato qua e posso solo ringraziare questa città".
Sul big match col Napoli: "Sì, partita importantissima come tutte. Ci vediamo domenica e siamo carichi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile