Si spengono le luci al Franchi: dopo 4 anni la Fiorentina saluta l'Europa. Vanoli: "Stasera noi gli inglesi"

Serviva stravincere, la Fiorentina vince e basta. Serata amara per i viola, che superano il Crystal Palace per 2-1 ma salutano la Conference League. Alla formazione di Vanoli non basta il successo del Franchi per ribaltare il pesante 3-0 dell'andata: in semifinale ci vanno gli inglesi, attesi ora dalla sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo il botta e risposta del primo tempo tra Sarr e Gudmundsson su rigore, la rete di Ndour in apertura di ripresa aveva riacceso le speranze. Il forcing finale, però, non ha dato frutti, con i toscani visibilmente stremati. La Fiorentina dice addio alla competizione e saluta l’Europa dopo 4 anni.

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La partita

Nella bolgia del Franchi, probabilmente mai così indiavolato nel corso di questa sciagurata stagione, ci pensa Ismaila Sarr a rifilare una doccia freddissima al pubblico di casa colpendo al 17’ al termine di un contropiede da far vedere nelle scuole calcio, stile ‘cura Ludovico’ di Arancia Meccanica. La Fiorentina però non affonda, ma anzi trova il pareggio dopo poco più di dieci minuti grazie al rigore trasformato da Gudmundsson. L'illusione della rimonta si accende subito in avvio di ripresa: Ndour, appena entrato, fulmina Henderson con un destro potente che si insacca all'angolino e firma il 2-1. Nonostante l'entusiasmo, la qualità del gioco cala progressivamente lasciando spazio a una battaglia di nervi e contrasti duri. Intorno al 60', la Fiorentina protesta vivamente per un contatto in area, ma l'arbitro Manzano decide di non concedere il penalty. Nel finale, la squadra di Vanoli tenta il tutto per tutto con lanci lunghi e azioni d'orgoglio, ma la stanchezza è evidente e le energie mancano. Al triplice fischio cala il sipario: il Crystal Palace approda in semifinale, mentre per i viola il percorso europeo si interrompe qui.

Le parole di Vanoli

Ha analizzato così l'eliminazione Paolo Vanoli nel post gara: "Il rammarico è stato quello di non essere al top all'andata e non essere stati bravi a evitare gli errori individuali. Alla fine, anche nelle assenze, abbiamo dimostrato di essere squadra. Poi è normale che serve avere un pizzico di fortuna e avere certi giocatori, che potevano darci una marcia in più con i cambi. Bilancio? Mi è dispiaciuta la gestione del campionato con la Conference. E' una competizione che mi piace e a cui tenevo. L'abbiamo portata ai quarti e stasera se c'è una squadra che ha dimostrato tanto quella è la Fiorentina. Stasera siamo stati noi gli inglesi".