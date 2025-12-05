Canada, Eustaquio teme il possibile scontro con gli Azzurri: "A Toronto tanti italiani..."

Stephen Antunes Eustáquio, centrocampista del Porto e della Nazionale canadese, ha commentato ai microfoni di TSN il sorteggio della fase a gironi del Mondiale 2026. Il Canada è finito nel gruppo B, insieme a Qatar, Svizzera e alla vincente del playoff che coinvolge l'Italia.

Queste le parole di Eustaquio: "Come mi sento? Bene, devo ammettere che ero un po' nervoso guardando i sorteggi. Abbiamo un girone duro, ma penso che potremo qualificarci per il turno successivo".

Nell'analizzare le avversarie, spiega: "Se parliamo di Qatar vorranno per esempio rifarsi rispetto al Mondiale ospitato nel 2022. Contro le squadre europee poi è sempre molto difficile giocare. E nella prima partita, se dovesse toccarci l'Italia beh, voi ragazzi sapete com'è la situazione a Toronto con gli italiani e la prima partita sarebbe subito difficile. Per quella che è la mia opinione, questo sarà un gruppo davvero duro". Il riferimento evidentemente è ai tanti italo-canadesi presenti a Toronto, che potrebbero dunque dividersi fra chi sostiene la squadra di Jesse Marsch e chi gli Azzurri.

Lo stesso Jesse Marsch parlando a TSN ha detto sul tema: "Affrontare l'Italia se si qualifica ai playoff? Penso che giocare contro l'Italia sarebbe eccezionale. Ci sarebbero un sacco di italo-canadesi alla partita... e sarebbe meglio che tifassero per il Canada, è tutto quello che dirò (sorride, n.d.r.)".

Leggi qui l'esito dei sorteggi con la composizione dei gironi, gruppo per gruppo, nella Coppa del Mondo 2026.