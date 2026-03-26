Bergamo si colora di verde: 1.700 tifosi dell'Irlanda del Nord allo stadio, ma quasi mille senza biglietto
Bergamo si colora, almeno in parte, del verde dell’Irlanda del Nord. In città sono già arrivati centinaia di tifosi ospiti, pronti a sostenere la propria squadra nella sfida di questa sera contro l’Italia, valida per la semifinale dei playoff per l'accesso ai prossimi Mondiali. Saranno circa 1700 quelli presenti sugli spalti della New Balance Arena (circa 25.000 spettatori il totale), ma il seguito nordirlandese andrà ben oltre i confini dello stadio.
Secondo le stime, infatti, circa un migliaio di sostenitori è arrivato comunque in Lombardia pur senza biglietto: seguiranno la partita dal maxi-schermo allestito nei pressi della stazione, creando un secondo punto di ritrovo a tinte biancoverdi.
Una presenza che farà da cornice alla spinta del pubblico italiano, chiamato a trascinare gli azzurri in quella che Gattuso e Retegui hanno comprensibilmente definito la partita più importante della stagione.
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