Il discorso convincente di Spalletti ma fino alla sosta contano solo i tre punti

Tre gare ravvicinate non consentiranno al nuovo tecnico della Juventus di incidere, ma intanto sarà importante mettere fieno in cascina

Luciano Spalletti è stato a mio avviso protagonista di una conferenza stampa quasi impeccabile nel corso della sua presentazione.

Con il suo solito stile compassato, il neo-tecnico della Juventus ha dato subito la sua impronta orientata a fare lo “spiegone” per ogni argomento. A qualcuno può piacere, ad altri no, ma sta di fatto che il tecnico toscano è abituato ad andare a fondo delle questioni, senza fermarsi alla loro superficialità.

E lo stesso discorso vale per la parola scudetto, che Spalletti non ha avuto paura di nominare. Sia ben inteso, il tecnico della Vecchia Signora ha sottolineato che l’obiettivo sia quello di “rientrare nella lotta” per il tricolore. Si è guardato bene dal dire che la Juve vincerà lo scudetto, sarebbe stato quantomeno incauto. In attesa del responso del campo, però, non è parsa una frase di circostanza.

Sarà anche per la delusione maturata dopo l’esonero da parte della nazionale italiana, ma Spalletti ha tanta voglia di rivalsa e avendo firmato praticamente in bianco, è anche comprensibile che abbia l’ambizione di cercare di fare il massimo. Se, come ha detto, non avesse creduto in questo gruppo, non avrebbe di certo accettato un contratto a tempo. Insomma, la Juventus ha creduto in Spalletti e Lucianone crede fermamente di poter fare bene.

È chiaro, comunque, che non si potrà di certo chiedere chissà cosa in questo ciclo di tre gare ravvicinate, in cui la Juventus affronterà Cremonese, Sporting CP e Torino, giocando praticamente ogni tre giorni in un susseguirsi di rifiniture, partite e scarico. Ci vorrà almeno la prossima sosta per pensare a qualche nuovo accorgimento tattico, ma nel frattempo sarà fondamentale fare punti, perché, come sottolineato dall’ex tecnico del Napoli, “prima vengono i risultati, poi si parla anche di altro”.