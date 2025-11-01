Serie B, Carrarese-Frosinone: Calabro per ritrovare i tre punti, Alvini per scalare la vetta

Carrarese-Frosinone è una delle sfide valide per l'undicesima giornata del campionato di Serie BKT. La sfida dello Stadio dei Marmi si preannuncia ricca di emozioni. La squadra di Antonio Calabro si presenta davanti ai suoi tifosi dopo il ko subìto in casa del Cesena per 2-1. In questo momento si trova all'ottavo posto in classifica con 14 punti. Dall'altra parte il Frosinone di Massimiliano Alvini è al quarto posto con 18 punti, a soli 3 punti dal Modena capolista.

COME ARRIVA LA CARRARESE

La Carrarese ha interrotto la striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi, raccogliendo 0 punti sul campo del Cesena nel turno infrasettimanale. Antonio Calabro per la partita dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Bleve tra i pali dietro al terzetto difensivo formato da Illanes, Ruggeri e Imperiale. Corsie per Bouah e Cicconi. In mezzo agiranno Zuelli, Schiavu e Hasa. Davanti il tandem Finotto-Abiuso.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Il Frosinone vuole le prime posizioni della classifica. A -3 dal capolista Modena e forte del 4-0 rifilato all’Entella, cerca punti anche al Marmi. Massimiliano Alvini opterà per un 4-2-3-1 con Palmisani a protezione dello specchio della porta. Oyono, Calvani, Gelli e Bracaglia la linea a quattro di difesa. Calò e Koutsoupias al centro dietro a Ghedjemis, Grosso e Kvernadze. Davanti c'è Raimondo.