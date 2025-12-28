Milan, finalmente Nkunku. E Allegri sorride: solo Inter e Juve con più giocatori in gol

Alla fine è arrivata la prima gioia stagionale per Christopher Nkunku, andato a segno per la prima ed anche la seconda volta con la maglia del Milan in campionato, nella sfida vinta 3-0 contro il Verona. La miglior notizia possibile per il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. Ed anche un bel segnale proprio pochi giorni prima dell'apertura del mercato invernale.

Un mercato dal quale è già arrivato un rinforzo in quel reparto, anche a causa delle difficoltà dello stesso Nkunku: Niclas Fullkrug. Se quello del centravanti di riferimento è stato forse il problema più evidente del MIlan però, fino ad ora non è che Allegri non abbia trovato piani di riserva e nuove soluzioni.

Con le reti siglate da Nkunku infatti il Milan ha raggiunto quota 12 giocatori della propria rosa andati in gol. Nessuno a parte Juventus ed Inter ha fatto meglio in Serie A quest'anno: bianconeri e rossoneri sono a quota 13 giocatori a segno.