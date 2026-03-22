Il futuro di Lukaku, Conte crede alla rimonta, ora in campo Como-Pisa: le top news delle 13

Nonostante un contratto ancora in essere per la prossima stagione, il futuro di Romelu Lukakual Napoli continua a essere oggetto di voci e indiscrezioni. Negli ultimi mesi l’attaccante è stato accostato a diverse destinazioni, con particolare insistenza per offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, ma dal Belgio emergono segnali che potrebbero portare a uno scenario completamente diverso. Secondo quanto riportato dal portale Voetbalkrant, tra le possibilità da non escludere ci sarebbe anche un ritorno all’Anderlecht. Nei giorni scorsi il centravanti è stato visto al centro sportivo dell’Anderlecht per seguire una partita del figlio Romeo con la squadra Under B, mentre in parallelo starebbe completando la costruzione di una nuova abitazione a Dilbeek, località situata a pochi chilometri dallo stadio del club belga. Segnali che non rappresentano certezze, ma che contribuiscono ad alimentare le speculazioni sul domani dell’attaccante. Il Napoli osserva, consapevole che la prossima estate potrebbe aprire nuovi scenari.

Intanto il Como è in campo contro il Pisa, queste le formazioni ufficiali:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, J.Rodriguez; Douvikas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, De Paoli.

Allenatore: Fabregas.

PISA (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Angori, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Leris; Tramoni, Moreo.

A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Touré, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Bettazzi, Stojilkvic, Lorran.

Allenatore: Hiljemark.

Il rigore fallito da Manuel Locatelli nel match di ieri sera contro il Sassuolo potrebbe costare la qualificazione alla Champions League alla Juventus. Ne parla il portale Spormediaset, secondo il quale Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz si erano candidati a prendersi la responsabilità del tiro dal dischetto, salvo poi vedere andare sul pallone il compagno. La decisione di puntare su Locatelli è stata presa da mister Luciano Spalletti: il capitano e il tecnico hanno discusso vicino alla panchina, e l'allenatore bianconero ha dato via libera al centrocampista per calciare il penalty, visto che è uno dei rigoristi della squadra. L'esito, purtroppo, non è stato quello che tutti i tifosi della Juve avrebbero sperato.

La vittoria di Cagliari non ha abbassato la tensione in casa Napoli, anzi. Antonio Conte ha approfittato del successo in Sardegna per lanciare un messaggio forte alla squadra, chiedendo ai suoi di affrontare il finale di stagione con la massima ambizione. Con otto partite ancora da giocare, il tecnico vuole che il gruppo resti concentrato e continui a credere negli obiettivi ancora alla portata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha parlato allo spogliatoio con toni decisi ma allo stesso tempo fiduciosi, trasformando la pressione in stimolo. Il concetto espresso è stato chiaro: “Adesso proviamo a vincerle tutte”. Un invito a non fare calcoli e a puntare al massimo, costruendo una serie di risultati che potrebbe cambiare il destino della stagione.

La Fiorentina si prepara alla sfida contro l'Inter con l’obiettivo di allungare la serie positiva e avvicinarsi definitivamente alla salvezza. Al centro dell’attenzione c’è Moise Kean, che vuole tornare protagonista dopo alcune settimane complicate, tra infortuni, rotazioni e un episodio di tensione con l’allenatore Paolo Vanoli, già chiarito nei giorni scorsi come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il confronto dopo la sostituzione nella gara di Sosnowiec ha riportato serenità: l’attaccante ha voglia di giocare e di ritrovare il gol, che manca da oltre un mese.

Il Genoa guarda in casa Modena, a caccia di rinforzi. Per il club rossoblu ieri erano presenti al Braglia alcuni emissari, nel mirino il difensore Daniel Tonoli, protagonista di prestazioni importanti nel campionato di Serie B.Al momento il Modena non sembra intenzionato ad intavolare trattative. La valutazione è di circa 5 milioni. Situazione che potrebbe essere approfondita nelle prossime settimane.