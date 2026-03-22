Lazio, tutti vogliono Mario Gila: Aston Villa pronto a offrire 30 milioni (ma metà andrebbe al Real)

Mario Gila è diventato uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo Defensa Central, l’Aston Villa sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per assicurarsi il difensore della Lazio. Una cifra importante, ma che andrebbe divisa a metà con il Real Madrid, che detiene il 50% dei diritti sul cartellino del centrale spagnolo.

Arrivato a Roma nell’estate del 2022 dopo la crescita nei vivai di Real Madrid ed Espanyol, Gila si è progressivamente imposto come uno dei profili più interessanti della Serie A. In questa stagione ha totalizzato 29 presenze per 2.474 minuti, dimostrando solidità, crescita e continuità. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: oltre all’interesse inglese, anche Milan, Inter e Chelsea hanno messo gli occhi su di lui. I nerazzurri, in particolare, avevano già provato un affondo da circa 20 milioni, rifiutato però senza esitazioni dalla Lazio.

La posizione del club capitolino è chiara: per privarsi di Gila serviranno almeno 30-35 milioni di euro. Solo a queste condizioni la Lazio potrebbe aprire a una cessione, consapevole che metà dell’incasso finirebbe comunque al Real Madrid. Un’eventuale operazione garantirebbe comunque una plusvalenza importante per il club spagnolo, pronto a reinvestire sul mercato, mentre per la Lazio rappresenterebbe una scelta strategica più che una necessità.