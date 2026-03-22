Stasera c'è l'Inter, Graziani: "La Fiorentina deve rifiutare il ruolo di vittima sacrificale"
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Intervenuto ai microfoni di RTV38, Ciccio Graziani ha espresso il proprio commento sulla gara di questa sera fra Fiorentina ed Inter: "Il successo della Cremonese ci penalizza - riporta Fcinternews.it - perché accorcia la classifica proprio mentre ci apprestiamo a scendere in campo. Non vorrei che questo risultato trasmettesse eccessiva ansia alla squadra, ma la Fiorentina deve rifiutare il ruolo di vittima sacrificale.
Anche se l'Inter sarà affamata di punti per il proprio destino, i viola devono pensare esclusivamente al proprio percorso. È un momento in cui anche formazioni che sembravano ormai al sicuro, come il Cagliari, si ritrovano coinvolte: più squadre saremo nella mischia, maggiori saranno le chance di spuntarla".
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