Nico Paz rompe il digiuno dopo un mese: 4-0 del Como, Pisa sbriciolato
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Il Como non si ferma più, arriva il poker ai danni del Pisa. Alberto Moreno arriva sul fondo per sfornare un traversone raccolto da Nico Paz: il 10 argentino ha lasciato partire il mancino, Nicolas a incassare il 4-0. Giornata da favola per i biancoblù e Fabregas, doccia ghiacciata per Hiljemark e i suoi ragazzi.
Nico Paz che torna al gol al Sinigaglia dopo un'eternità. Infatti il trequartista argentino non segnava dallo scorso 19 ottobre, nel 2-0 contro la Juventus. È la decima rete stagionale per il beniamino dei tifosi lariani. L'ultimo centro complessivo invece risaliva al 18 febbraio contro il Milan.
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