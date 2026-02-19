Meraviglia di Mandragora su calcio di punizione: 2-0 Fiorentina sul campo dello Jagiellonia
Raddoppio Fiorentina! 0-2 sul campo del Jagiellonia con meraviglioso gol su punizione di Rolando Mandragora. Il centrocampista insacca una punizione scavalcando la barriera e insaccando sotto al sette, più due dei toscani a metà secondo tempo (66').
