Quintero può tornare in Italia? Il Genoa valuta, proposto anche alla Fiorentina
La sessione invernale di mercato potrebbe riportare in Serie A un profilo di esperienza internazionale. Secondo quanto raccolto da TMV, Juan Fernando Quintero, trequartista classe 1993 del River Plate, è finito sul taccuino di alcuni club italiani.
In particolare, su Quintero c'è stato un sondaggio da parte del Genoa, alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti, ma il colombiano è stato proposto anche alla Fiorentina, anche se al momento non ci sono stati sviluppi.
Per il fantasista colombiano si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza con il Pescara nella stagione 2012/2013, tappa iniziale di una carriera poi sviluppatasi tra Sud America ed Europa.
