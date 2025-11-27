Milan, per il ruolo di centravanti c'è Franculino. Le alternative sono Dovbyk e Pellegrino
Anche il Milan osserva con interesse la crescita di Franculino Djú. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il centravanti del Midtjylland sarebbe seguito - tra le tante big europee - anche dai rossoneri. Accanto al Diavolo, c'è pure la Roma, che stasera testerà personalmente il talento guineense nella sfida di Europa League in programma all'Olimpico alle ore 18.45.
Le alternative valutate dal Milan
Dopo essersi confrontate per il possibile scambio Santiago Gimenez-Artem Dovbyk in estate, le due società italiane potrebbero così ritrovarsi a sfidarsi sul mercato fra qualche mese per consegnare ai rispettivi allenatori il terminale offensivo tanto atteso. In ottica Milan, l'interessamento del West Ham per El Bebote potrebbe spalancare una ghiotta opportunità per il ds Tare già a gennaio. Le alternative in ogni caso non mancano: sui taccuini dei dirigenti del Diavolo ci sono ancora Dovbyk della Roma, ma anche Mateo Pellegrino del Parma e Joaquín Panichelli dello Strasburgo: due profili, in ogni caso, difficilmente aggredibili a metà stagione.
Non solo un centravanti nella lista rossonera di gennaio
Oltre al 9, il quotidiano individua anche un difensore centrale di completamento e un "jolly alla Darmian" che possa agire su entrambe le corsie nel 3-5-2 come possibili rinforzi invernali del Milan.
