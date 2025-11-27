Satpaev come Estevao. Ieri il gol in Champions, a 18 anni il trasferimento al Chelsea

Il gol realizzato ieri sera dal fantasista kazako Dastan Satpaev non è servito al Kairat Almaty per evitare la sconfitta, ha solo addolcito la pillola e migliorato la differenza reti nella sfida che ha visto il Copenhagen andare avanti 3-0 e poi vincere 3-2. Però quella del 3-1 è una rete che farà parlare anche in futuro perché la prima di un calciatore giovanissimo, realizzata dalla futura stella del calcio kazako già acquistata la scorsa estate dal Chelsea. Ma andiamo con ordine.

Classe 2008, 17 ani compiuti lo scorso 12 agosto, Satpaev che lo scorso 15 novembre è andato a segno anche nella sfida tra Kazakistan e Belgio pareggiata 1-1, in estate ha trascinato il Kairat durante il lungo cammino dei preliminari con tre gol importanti contro NK Olimpia, Kups e Slovan Bratislava. Di più: ha spinto la squadra più famosa di Almaty alla conquista del titolo nazionale realizzando 14 reti, tra cui l'ultima nello scontro diretto all'ultima giornata con l'FC Astana concluso 1-1 che ha permesso al Kairat di conservare i due punti di vantaggio in classifica.

Insomma, a 17 anni Satpaev è già il gioiello più importante del calcio kazako per prospettive e valutazioni. Cresciuto sui campi di futsal, è un attaccante classe 2008 che in Kazakistan è da anni considerato un predestinato. Ha bruciato tutte le tappe nel settore giovanile del Kairat e dalla scorsa Primavera è stabilmente in prima squadra con risultati esaltanti.

Proprio come fatto nel 2024 con Estevao, il Chelsea la scorsa estate ha deciso di battere la concorrenza di tutti gli altri club interessati acquistandolo ancora minorenne e lasciandolo in prestito per un altro anno al Kairat. Quattro milioni di euro bonus compresi alla società di Almaty per un giovanissimo talento che in futuro sicuramente farà parlare di sé. “Le barriere esistono solo nella nostra testa. I giocatori di talento esistono in qualsiasi angolo del globo: non avete imparato la lezione di Kvaratskhelia e Khusanov?", ha dichiarato in estate l'agente di Satpaev. Un calciatore nato a 6831 chilometri da Londra che nel club della sua città sta facendo le prove generali prima di dare il via all'avventura in uno dei più importanti club di Premier League.