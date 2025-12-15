Juve, 19 anni senza Alessio e Riccardo: Spalletti guida la delegazione bianconera

Come ogni anno, la Juventus celebra la memoria di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, giovani talenti del vivaio bianconero scomparsi diciannove anni fa, venerdì 15 dicembre 2006, in una giornata tragica e da sempre celebrata dal club bianconero. I due, portiere l’uno e centrocampista l’altro, morirono per assideramento dopo essere scivolati nel laghetto di Vinovo.

Luciano Spalletti, per la prima volta da allenatore juventino, ha deposto una corona di fiori in compagnia di Gianluca Pessotto, del team manager Matteo Fabris e di due ragazzi del settore giovanile bianconero.

Per Spalletti non è certo una prima volta in assoluto: il tecnico toscano, vicino alle famiglie dei due ragazzi a livello personale, è sempre stato presente nelle celebrazioni per Ale e Ricky, ed è sempre stato partecipe del percorso fatto dai rispettivi cari in tutti questi anni.