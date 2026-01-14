Il gol di Pio Esposito è di quelli pesanti. Il dato anagrafico: in Europa meglio solo un calciatore

Pio Esposito entra, segna e l'Inter è campione d'inverno. La sintesi estrema della gara di San Siro potrebbe essere questa. Ma c'è molto di più, soprattutto se si parla dell'attaccante nerazzurro. Il secondo gol in campionato è di quelli pesanti, pesantissimi, perché regala 3 punti, perché fa allungare i nerazzurri sulle inseguitrici, perché dimostra come la panchina sia indispensabile più che mai nella corsa al titolo.

"Direi che è sul podio dei miei gol più importanti, assieme al primo con l'Inter e in Nazionale. Sicuramente il più pesante, porta tre punti e sono contento soprattutto per questo", ha detto lo stesso Esposito a caldo nel post gara. Come dargli torto.

Tra l'altro, riportano i dati Opta, solo Said El Mala del Colonia (4 gol + 2 assist - classe 2006) è più giovane di Francesco Pio Esposito tra i giocatori con più di una rete segnata e più di un assist fornito dalla panchina nei maggiori cinque campionati europei in corso (2 gol + 2 assist – classe 2005).