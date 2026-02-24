Il Lecce si è allenato in vista del Como: personalizzato per Gandelman e Berisha

Il Lecce si è allenato questa mattina in vista della partita di sabato contro il Como all'Acaya. Come si legge nel comunicato del club, assente Francesco Camarda, alle prese con i problemi alla spalla, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Medon Berisha e Omri Gandelman. A riposo Kalionda Gaspar, la cui stagione è già terminata. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta.

Per Gaspar, come si legge nel report diffuso dai salentini, trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Per guarire verrà seguita una terapia conservativa e non un'operazione, dato che non c'è stato un danno che evidenzi la necessità della stessa.