Il Lecce non calcia mai, alla Lazio per ora basta Guendouzi: 1-0 a fine primo tempo

Dopo 45 minuti la Lazio è in vantaggio contro il Lecce grazie alla rete di Matteo Guendouzi al 29'.

Il copione

Fin dall'avvio di partita è la Lazio a tenere il pallino del gioco e a spingere sull'acceleratore. Con Guendouzi subito tra i più pericolosi, tra quelli che calcia di più. Nella fase centrale del match comincia a crescere il Lecce, prima però che la Lazio torni ad alzare i giri del motore. E a flirtare col gol con Dia: la gioia gli viene negata solo da una grande parata di Falcone a metà primo tempo.

Il gol di Guendouzi

Poco prima della mezzora arriva il meritato vantaggio per il sodalizio capitolino. La firma è di Guendouzi, bravo a lanciarsi su un bel cross basso di Basic e a infilare Falcone all'angolino. Anche il finale di frazione, sull'1-0, vede una Lazio più arrembante rispetto a un Lecce comunque ben organizzato che però non calcia mai in porta. Dia ci prova un altro paio di volte, ma sbatte sugli avversari. E al giro di boa è 1-0 il parziale.