Milan, Rabiot: "Contento di essere tornato nel derby. Thuram? Non ci siamo sentiti"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby con l'Inter: "Sono contento di essere tornato, perché mi mancava il campo: farlo in una partita come questa è bello ed emozionante".

Vi siete sentiti con Thuram?

"No, non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla settimana: sarà una bella partita, loro sono pronti ma anche noi abbiamo lavorato bene".