Lazio, stop per Cataldi: dietro al cambio all'intervallo un problema fisico

La Lazio conduce 1-0 contro il Lecce grazie al gol firmato da Mattéo Guendouzi nel primo tempo, una conclusione precisa che per ora sta indirizzando la sfida dell’Olimpico. Nella ripresa gol di Dia, ma l’esultanza è durata poco: il VAR ha infatti annullato la rete per un fallo dello stesso attaccante su Tiago Gabriel, lasciando il punteggio a favore della squadra di Sarri di +1.

La serata, però, non porta solo note positive per i biancocelesti. Danilo Cataldi, titolare in mezzo al campo, è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un fastidio muscolare avvertito negli ultimi minuti del primo tempo. Lo staff medico ha subito valutato le sue condizioni e, in attesa dei comunicati ufficiali della società, la scelta più prudente è stata il cambio immediato: al suo posto è entrato Matias Vecino per dare equilibrio e continuità alla manovra.

L’infortunio di Cataldi rappresenterebbe un campanello d’allarme per Sarri, già costretto a fare a meno del regista titolare, Rovella, anch'egli ai box da un bel po'.