Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Acerbi e Bartesaghi dal 1', riecco la Thu-La e Rabiot
Sono ufficiali le scelte di formazione di Inter e Milan per il derby della Madonnina, in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro. Di seguito i due schieramenti in campo:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
