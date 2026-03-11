Il Mago Forest sulla 'sua' Juve: "Vlahovic da tenere a qualsiasi cifra. Tanto mica pago io..."

In una intervista concessa a Tuttosport, il Mago Forest, tifoso bianconero 'soft', come lui stesso dice, parla della Juventus e della love story tormentata con Dusan Vlahovic: "Quella di Vlahovic alla Juventus sembra un romanzo perché l'abbiamo rubato alla Fiorentina che già ci odiava prima. Poi è diventato il titolare inamovibile, poi il titolare da cedere e anche il titolare infortunato. È stato il nostro capocannoniere ma an che l’attaccante che non la buttava mai dentro. È stato tutto con noi. E chissà come ha vis suto questo ragazzo tutte queste situazioni. Fino all'altro giorno era dato per perso adesso si sta parlando invece di tenerlo. E teniamolo». A qualsiasi cifra? Sì, tanto non devo mica pagare io…".

La stagione di Vlahovic

La stagione 2025/2026 di Dušan Vlahović con la Juventus è una delle più difficile a livello numerico per il centravanti serbo, a causa dell'infortunio che lo ha bloccato in inverno: in Serie A ha collezionato 13 presenze (8 da titolare) per circa 682 minuti, realizzando solo 3 gol e 1 assist; in Champions League invece ha brillato di più, segnando 3 reti e fornendo 1 assist in sole 4 partite e 192 minuti.

Complessivamente, tra tutte le competizioni, conta 17 apparizioni, 6 gol e 2 assist per 874 minuti totali, con prestazioni che non sempre sono state convincenti.