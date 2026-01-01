Cesena, ancora un'ultima spiaggia per Mignani: col Frosinone deve solo vincere

Resta incandescente la situazione sulle panchine della Serie B. Dopo che nella giornata di ieri sono saltate quelle della coppia Angelo Gregucci-Salvatore Foti alla Sampdoria e di Alessio Dionisi all’Empoli – con le nomine di Attilio Lombardo ad interim per i blucerchiati e Fabio Caserta per i toscani – gli occhi sono ora tutti puntati su Cesena e Michele Mignani.

Il pareggio senza reti contro il Modena nel derby infatti ha dato al tecnico bianconero un’altra settimana per trovare una soluzione alla crisi di risultati e difendere la posizione nei play off conquistata finora, ma sabato contro il Frosinone sarà un’altra sfida da dentro o fuori come ormai capita da qualche settimana. La gara del Braglia non è piaciuta alla proprietà, che a breve dovrebbe tornare in Italia, e per questo anche un altro pareggio coi ciociari potrebbe non bastare a salvare la panchina di Mignani anche se all’orizzonte c’è un altro turno infrasettimanale prima della pausa per le nazionali.

Per questo, come riferito da Il Resto del Carlino, in caso di esonero l’unica soluzione sarebbe quella di affidare la panchina a Nicola Campedelli, attualmente tecnico della Primavera, che avrebbe il compito di traghettare la squadra fino al termine della stagione.