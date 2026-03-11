Igor Tudor come Ivan Juric: quando rimanere fermi è meglio

Igor Tudor e Ivan Juric stanno condividendo lo stesso percorso, seppur a distanza di un anno. Dopo essere andato via dal Torino - perché non poteva puntare alle coppe europee, sempre troppo distante - Juric ha deciso di andare alla Roma. Una scelta legittima, anche se la piazza stava andando a fuoco dopo l'addio di De Rossi, deciso da Lina Souloukou, con i Friedkin che non riuscivano a parare i colpi provenienti da più parti. Com'è andata lo sappiamo tutti, con un esonero dopo pochi mesi e una Roma che rischiava la retrocessione.

A quel punto ha deciso di andare al Southampton. Una squadra che era già praticamente retrocessa, con una sola vittoria in tantissime partite. Non è cambiato granché e Juric è stato considerato come il peggiore tecnico della scorsa Premier League, seppur non abbia fatto peggio del suo predecessore sulla panchina dei Saints.

Igor Tudor è andato alla Juventus con un certo curriculum, ma non con lo standing per accorciare l'isteria della piazza. Perché, ed è evidente, i bianconeri con Luciano Spalletti hanno trovato un altro equilibrio. Dopo avere risolto il contratto ha avuto la possibilità Tottenham: un anno fa gli Spurs erano arrivati appena sopra la promozione, ma vincendo l'Europa League sono riusciti a qualificarsi per la Champions. Giusto provarci ma, come per Juric, il rischio è quello di bruciarsi definitivamente.