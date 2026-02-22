Il Milan interrompe la sua striscia di imbattibilità. Contro una 'piccola' e a San Siro

C'è grande amarezza nel mondo Milan dopo la sconfitta per 0-1 contro il Parma, che rischia di essere stata la definitiva pietra sopra i sogni di provare quantomeno a contendere fino in fondo lo Scudetto alla detestata cugina, l'Inter di Chivu che adesso è volata via e staziona lassù con 10 punti di vantaggio sul Diavolo.

Contro il Parma di Cuesta e la sua inossidabile difesa, potrebbero essersi schiantati i sogni Scudetti del Milan di Allegri, almeno per questo primo anno. Il livornese e il suo fidato braccio destro Landucci, che lo sostituiva questa sera sulla panchina dei rossoneri, continuano come da inizio stagione a indicare la qualificazione alla prossima Champions League quale reale obiettivo del Milan, ma se i muri di Milanello potessero parlare, forse racconterebbero anche di qualche velleità in più.

Sta di fatto che per il momento una certezza c'è, ed è un dato anzi due, ovverosia che la striscia di risultati utili di Allegri, che andava avanti ormai da agosto e dalla sconfitta casalinga all'esordio contro la Cremonese. L'imbattibilità del Milan 2025/2026 in Serie A si ferma a 24 partite, un risultato comunque non disprezzabile, anzi. Qualche pareggio di troppo, forse, ha reso concreto il distacco da un'Inter che a tratti ha viaggiato come una macchina da corsa. Di sicuro c'è che la seconda sconfitta del Milan in questo campionato arriva di nuovo contro una 'piccola', per quanto il Parma stia correndo forte, e di nuovo a San Siro. Forse, a questo punto, non è nemmeno un caso.