Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche aggiornate dei tre gironi

ieri alle 22:41Serie C
Alessandra Stefanelli

Finisce senza reti il derby del Rigamonti-Ceppi tra Lecco e AlbinoLeffe, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Nel primo tempo sono i blucelesti a prendere in mano il pallino del gioco. Kritta, Duca e Sali ci provano più volte, con conclusioni murate o fuori misura, mentre Metlika sfiora il vantaggio senza fortuna. L’AlbinoLeffe si difende con ordine, limitando le sortite offensive a qualche sporadica iniziativa, tra cui un tentativo iniziale di Sali e un’incursione di Lombardi nel finale di frazione.

Nella ripresa il Lecco alza ulteriormente il ritmo. Furrer semina il panico con una lunga galoppata, Kritta spreca da buona posizione, Konaté e Parker creano apprensione nella retroguardia seriana. Duca ci prova al volo ma trova ancora un muro. Nel finale l’episodio che poteva cambiare tutto: Parker colpisce prima il palo e poi la traversa, mentre sull’altro fronte un possibile rigore per un contatto su Bonaiti viene cancellato dopo il check al FVS.

Per il Lecco è il secondo pareggio consecutivo: resta terzo ma vede l’Union Brescia allungare a +3, con il Vicenza che potrebbe scappare ulteriormente. L’AlbinoLeffe, invece, centra il quinto risultato utile di fila e respira in zona salvezza.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:

SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0
22' Mancini, 45'+2 Caccavo, 76' Ghillani
Pro Vercelli-Trento 1-3
53' Pellegrini (T), 66' Comi (P), 70' Triacca (T), 90'+4 Sangalli (T)
Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta 1-2
34' Nanni (A), 70' Bertoli (O), 75' rig. Bertoli (O)
Union Brescia-Pro Patria 3-2
1' Desogus (P), 32' Fogliata (U), 41' rig. Desogus (P), 45'+2 Cazzadori (U), 60' Balestrero (U)
Lecco-Albinoleffe 0-0
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66*, Union Brescia 53, Lecco 50, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 45, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Pro Vercelli 38, Novara 35, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20*, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)
Pontedera-Ascoli 1-3
5' Nicoletti (A), 52' Damiani (A), 65' Yeboah (P), 71' D'Uffizi (A)
Carpi-Bra 2-1
47' Zagnoni (C), 57' Lionetti (B), 81' Stanzani (C)Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Carpi 32, Forlì 30**, Bra 25, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza 0-0
Catania-Giugliano 1-0
68' D'Ausilio
Salernitana-Monopoli 0-1
54' Scipioni
Team Altamura-Benevento 1-2
37' Grande (T), 56' Prisco (B), 80' Tumminello (B)
Crotone-Foggia 3-1
5' Romeo (F), 50' Piovanello (C), 53' Musso (C), 81' rig. Gomez (C)
Sorrento-Siracusa 2-0
25', 33' Sabbatani

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Monopoli 40, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 34, Atalanta U23 31, Sorrento 30*, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Siracusa 23*, Foggia 22

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

