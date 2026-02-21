Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Parma (Domenica 22 febbraio, ore 18.00, arbitra Piccinini, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Milan

Al derby mancano due partite: il Milan, per restare in scia scudetto, deve arrivarci con sei punti su sei. Non ci sono altre strade. Si comincia dal Parma. Allegri ritroverà Rabiot in mezzo al campo che, però, è a rischio diffida; assieme a lui, Modric, anche se Jashari è in forma, e Loftus-Cheek. Davanti attesa la coppia Leao-Pulisic. In difesa torna Gabbia dal primo minuto con Tomori e De Winter, con Pavlovic in panchina. Sugli esterni confermato Bartesaghi con il rientrante Saelemaekers a destra. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva il Parma

In vista della gara contro il Milan, mister Carlos Cuesta è pronto a muoversi nel segno della continuità con il ritrovato 3-5-2. In difesa non sarà a disposizione Circati (squalificato per somma di ammonizioni), ma tornerà Troilo, che prenderà posto al centro del terzetto, completato da capitan Delprato e Valenti. Non ci sono dubbi per la porta, dove ci sarà Corvi. Passando alla linea di centrocampo, Keita e Bernabé sono sicuri della titolarità, mentre per il terzo posto è un ballottaggio aperto tra Sorensen e Nicolussi Caviglia, con il primo probabilmente in vantaggio. Solo conferme anche per quanto riguarda le corsie esterne: Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Infine consueto ballottaggio in attacco per chi affiancherà Mateo Pellegrino: dopo l’ultima uscita in vantaggio c’è Strefezza, ma Ondrejka e Oristanio restano comunque soluzioni possibili. (da Parma, Edoardo Mammoli)