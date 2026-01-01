Modena, Zanimacchia: "Ci siamo compattati dopo il momento difficile, tirando fuori il carattere"
Autore del gol che ha sbloccato la partita, l'attaccante del Modena Luca Zanimacchia è intervenuto ai microfoni del club al termine della sfida del Menti, vinta per 2-1 contro la Juve Stabia:
“E’ stata una partita complicata, siamo riusciti a portare a casa per primi i tre punti da qui. Avevo tanta voglia di tornare a segnare, sono contento di averlo fatto in una vittoria. Ci siamo compattati dopo il momento difficile, in queste tre partite abbiamo tirato fuori tanto carattere“, ha concluso il calciatore.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1
49' Hernani
Juve Stabia-Modena 0-2
3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)
Domenica 22 febbraio
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Spezia 25
Reggiana 25*
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno