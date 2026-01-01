Modena, Zanimacchia: "Ci siamo compattati dopo il momento difficile, tirando fuori il carattere"

Autore del gol che ha sbloccato la partita, l'attaccante del Modena Luca Zanimacchia è intervenuto ai microfoni del club al termine della sfida del Menti, vinta per 2-1 contro la Juve Stabia:

“E’ stata una partita complicata, siamo riusciti a portare a casa per primi i tre punti da qui. Avevo tanta voglia di tornare a segnare, sono contento di averlo fatto in una vittoria. Ci siamo compattati dopo il momento difficile, in queste tre partite abbiamo tirato fuori tanto carattere“, ha concluso il calciatore.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

49' Hernani

Juve Stabia-Modena 0-2

3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)

Domenica 22 febbraio

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Spezia 25

Reggiana 25*

Virtus Entella 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno