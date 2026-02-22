Avellino, Ballardini: “Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi”

Esordio con pareggio per Davide Ballardini, che al suo debutto sulla panchina dell'Avellino non riesce a sbancare il Mapei Stadium. Dopo il vantaggio lampo della Reggiana firmato da Portanova, i lupi hanno trovato la forza di reagire grazie a una grande rete del difensore Patrick Enrici, che ha fissato il punteggio sull'1-1 finale. Nonostante il punto guadagnato, la classifica resta delicata: l'Avellino naviga attualmente a +4 dalla zona calda della retrocessione. Una posizione ancora precaria per gli irpini, che saranno chiamati a prestazioni ben più concrete nelle prossime giornate. Il calendario, infatti, non concede tregua e metterà alla prova la gestione Ballardini con due sfide d'alta quota contro Juve Stabia e la capolista Venezia, avversari decisamente ostici per chi punta alla salvezza diretta."

Qui di seguito le parole di mister Ballardini ai microfoni di prima tivvù: “Ad inizio partita non siamo stati squadra ed eravamo tanto distanti tra noi, non riuscivamo a giocare e quando creavamo occasioni eravamo disposti male e abbiamo perso molti palloni e preso un po’ di contropiedi dove la Reggiana ci ha fatto male. Dal quarto d’ora in avanti abbiamo tenuto bene il campo: a parer mio possiamo essere ancora più bravi, non solo nel tenere il campo e nella gestione della palla ma nei movimenti per creare più difficoltà agli avversari, le premesse sono buone perchè iniziare una partita male come oggi e poi recuperarla e riuscire a gestirla come abbiamo fatto vuol dire che abbiamo dei meriti. Da parte di tutti c’è stata la disponibilità nell’impegnarsi e si sono dati da fare anche nella fase difensivo e questo è un atteggiamento importante: possiamo fare meglio su alcuni aspetti come quello dell’aggressività, la voglia di riconquistare il pallone, nel gestire il pallone e nel creare difficoltà per gli avversari.”

“Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi, corrono, si aiutano, cercano di dare il loro meglio e queste sono le basi per fare ed ottenere tutto il resto.”

In seguito a risposto così alle domande su un paio dei suoi giocatori:” Riguardo di Sgarbi l’idea di gioco era quella di giocare sul loro difensore centrale per poi far si che si creassero degli spazi e giocare alle spalle dei loro braccetti, lui è stato bravo a dare una mano difensivamente ma abbiamo bisogno che si migliori nei movimenti e in fase di gestione dei palloni. Su Reale è un ragazzo che conosco dalle giovanili della Roma, ha delle qualità ed oggi le ha dimostrate, e noi siamo contenti di averlo. Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi, corrono, si aiutano, cercano di dare il loro meglio e queste sono le basi per fare ed ottenere tutto il resto.”