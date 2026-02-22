La Roma sfrutta il crollo di Milan, Napoli e Juve: 3-0 alla Cremonese, accade tutto nella ripresa

La Roma batte 3-0 la Cremonese e sfrutta al meglio le cadute di Milan, Napoli e Juventus, rilanciandosi con forza nella corsa d'alta classifica. Dopo un primo tempo bloccato, la squadra di mister Gasperini cambia marcia nella ripresa e chiude la pratica con cinismo e qualità. Per la formazione di mister Nicola, invece, prosegue il momento negativo, nonostante un atteggiamento ordinato e arrembante per lunghi tratti della gara.

Primo tempo a reti inviolate

La prima frazione si chiude sullo 0-0, con poche vere occasioni. La Roma tiene il possesso, ma fatica a trovare spazi contro una Cremonese compatta. L’opportunità più nitida arriva al 34’: cross da sinistra di Zaragoza e colpo di testa di Mancini che si stampa sulla traversa, poi Pellegrini prova l’acrobazia ma trova la difesa. In avvio Bonazzoli (8’) aveva impegnato Svilar, ma l’azione era viziata da fallo su Ghilardi. Per il resto tanto equilibrio e portieri quasi inoperosi.

Tris e show capitolino

Nella ripresa i giallorossi alzano i giri e colpiscono per ben tre volte. Al 59’ Cristante porta avanti la Roma di testa su corner perfetto di Pellegrini. Il raddoppio arriva al 78’: angolo di El Aynaoui, sponda di tacco di Cristante e zampata al volo di Ndicka per il 2-0. La Cremonese prova a reagire, ma Svilar è attento sul neio-entrato Vardy all'82’. All’86’ ecco dunque il tris definitivo: conclusione di Malen respinta, palla a Pisilli che con il destro batte Audero. Dopo quattro minuti di recupero, il fischio finale sancisce il 3-0 della Roma e nella capitale si torna così a sognare: "Riveder le stelle" sembra davvero possibile.

