Serie C, 28ª giornata: ribaltoni Ospitaletto e U. Brescia, ok Carpi e Crotone. La classifica dei tre gironi

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiudono le gare delle 17:30 della 28ª giornata di Serie C e il filo conduttore è uno solo: ribaltoni ed emozioni fino all’ultimo. Nel Girone A colpo esterno dell’Ospitaletto, che ribalta l’Arzignano Valchiampo (1-2). Dopo il vantaggio di Nanni, doppietta di Bertoli – compreso un rigore – per l’impresa franciacortina. Rimonta anche per l’Union Brescia, che supera 3-2 la Pro Patria in una sfida ricca di colpi di scena: decisiva la rete di Balestrero nella ripresa.

Nel Girone B il Carpi la spunta 2-1 sul Bra. Dopo il botta e risposta tra Zagnoni e Lionetti, è Stanzani a firmare il sorpasso all’81’. Nel Girone C, spettacolo allo Scida: il Crotone batte 3-1 il Foggia, che aveva trovato subito il vantaggio con Romeo prima di restare in dieci. Piovanello, Musso e Gomez su rigore completano la rimonta rossoblù. Successo netto anche per il Sorrento, 2-0 al Siracusa con doppietta di Sabbatani.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:

SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0
22' Mancini, 45'+2 Caccavo, 76' Ghillani
Pro Vercelli-Trento 1-3
53' Pellegrini (T), 66' Comi (P), 70' Triacca (T), 90'+4 Sangalli (T)
Domenica 22 febbraio
Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta 1-2
34' Nanni (A), 70' Bertoli (O), 75' rig. Bertoli (O)
Union Brescia-Pro Patria 3-2
1' Desogus (P), 32' Fogliata (U), 41' rig. Desogus (P), 45'+2 Cazzadori (U), 60' Balestrero (U)

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66*, Union Brescia 53, Lecco 49*, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 45, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Pro Vercelli 38, Novara 35, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33*, Ospitaletto 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20*, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)
Pontedera-Ascoli 1-3
5' Nicoletti (A), 52' Damiani (A), 65' Yeboah (P), 71' D'Uffizi (A)
Domenica 22 febbraio
Carpi-Bra 2-1
47' Zagnoni (C), 57' Lionetti (B), 81' Stanzani (C)Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Carpi 32, Forlì 30**, Bra 25, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza 0-0
Catania-Giugliano 1-0
68' D'Ausilio
Salernitana-Monopoli 0-1
54' Scipioni
Team Altamura-Benevento 1-2
37' Grande (T), 56' Prisco (B), 80' Tumminello (B)
Domenica 22 febbraio
Crotone-Foggia 3-1
5' Romeo (F), 50' Piovanello (C), 53' Musso (C), 81' rig. Gomez (C)
Sorrento-Siracusa 2-0
25', 33' Sabbatani

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Monopoli 40, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 34, Atalanta U23 31, Sorrento 30*, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Siracusa 23*, Foggia 22

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

